Na de kerstborrel slingerend over de Centrale As

ma 26 juli 2021 17.00 uur

LEEUWARDEN - De kerstborrel op het werk leverde een Burgumer (29) een forse kater op. De man had op 24 december vorig jaar al de nodige biertjes achter de kiezen, toen zijn partner belde dat hij vanwege privé-omstandigheden thuis moest komen.

Slingerend over Centrale As

Geen van zijn collega’s wilde hem brengen, ook een taxi was volgens de Burgumer geen optie. Hij besloot om dan maar zelf te gaan rijden. Dat was achteraf een verkeerde keuze. Andere automobilisten zagen de man slingerend over de Centrale As rijden. De bestuurder zat bijna tegen de vangrail aan en reed over de doorgetrokken streep. Hij werd in de buurt van Sumar aangehouden.

Psychologische onderzoeken

De Burgumer produceerde een ademalcoholgehalte dat bijna vijf keer hoger was dan de toegestane 220 ug/l. De politie deed een melding bij het CBR. De verdachte moest zijn rijbewijs inleveren en hij zit nog steeds in het CBR-traject van psychologische onderzoeken en bloedafnames.

Openbaar vervoer

Om op zijn werk te komen, is de Zwagerboscher grotendeels aangewezen op het openbaar vervoer. De officier van justitie eiste een boete van 1100 euro. Omdat de verdachte een blanco strafblad had, maakte de rechter er 750 euro van, plus een rijontzegging van 6 maanden.