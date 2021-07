N369 gaat dit weekeinde dicht voor aanleg ovonde

do 15 juli 2021 14.54 uur

ROTTEVALLE - Automobilisten die regelmatig over de N369 bij Rottevalle rijden, moeten rekening houden met een wegafsluiting. Vanaf vrijdag 9.00 uur is de weg ter hoogte van Rottevalle afgesloten. De afsluiting duurt tot maandag 5.00 uur (of zo mogelijk eerder).

De provincie Fryslân laat weten dat het verkeer wordt omgeleid via de N355, de N356 en de N31.

Aanleg ovonde

Er wordt al langere tijd gewerkt aan de kruispunten bij Rottevalle. Ze worden veiliger en overzichtelijker gemaakt. Om de doorstroming van het verkeer vanaf de zijwegen naar de N369 te bevorderen, wordt een ovonde aangelegd.

