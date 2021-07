Dauwzwemmen Wettervlecke geeft gezellige start vd dag

vr 09 juli 2021 09.48 uur

SURHUISTERVEEN - Bij het krieken van de dag is het veertien graden. De zon straalt en op deze vrijdagochtend staan om kwart voor zes de eerste zwemmers al voor de poorten van openluchtzwembad Wettervlecke in Surhuisterveen. Na het zwemmen hun baantjes in het water dat ruim 24 graden is, staat er voor een ieder van de 175 aangemelde bezoekers een royaal ontbijt te wachten.

Traditiegetrouw heeft Wettervlecke dauwzwemmen op het programma staan op de laatste schooldag voor de zomervakantie. "Alleen vorig jaar hebben we vanwege corona het ontbijtzwemmen moeten schrappen van de agenda", blikt badmeester Bonne Helfrich terug in de geschiedenis. "Maar kijk eens aan, wat een belangstelling; de mensen komen werkelijk uit de wijde omgeving."

"Echt heerlijk is dit", zegt een van de vier dames die gezellig in een groepje hun baantjes trekken. "Wij komen hier puur voor de gezelligheid. Nou ja, en natuurlijk vinden we het ontbijt ook fijn." In groepje mannen heeft het vooral gemunt op onder meer de broodjes met ruim beleg, aardbeien en een gekookt eitje. "It swimmen woe net echt, dêrom hâlde wy der mei op", glunderen ze terwijl ze in de rij staan met hun bordje.

Ook een ouder echtpaar dat bijna dagelijks een duik neemt in de bassins van Wettervlecke, heeft de wekker vroeg gezet. "Wy binne it net wend sa betiid, mar it wie wol noflik", oordelen ze na hun rondje zwemmen. De deelnemers van het dauwzwemmen hebben na hun zwemmen met ontbijt nog een zomerse dag voor zich liggen, een dag die vroeg, gezellig en goed is begonnen.

