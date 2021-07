Ruit shoarmatent vernield na ruzie met vriendin

di 06 juli 2021 14.45 uur

LEEUWARDEN - Na een ruzie met zijn vriendin koelde een Drachtster (30) zijn woede door tegen de ruit van de voordeur van een shoarmazaak aan de Noordkade te trappen. De ruit overleefde het niet. Maandag werd de Drachtster voor de vernieling en een reeks andere feiten bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Whisky gedronken na ruzie

De eigenaar van de shoarmazaak hoorde op 12 februari gebonk bij de voordeur. Toen hij poolshoogte nam, zag de man dat de Drachtster tegen de deur van zijn zaak stond te trappen. Nadat hij was aangehouden verklaarde de verdachte dat hij ruzie had met zijn vriendin. Hij was whisky gaan drinken om de pijn te verzachten.

Politiewagen ondergespuugd

Toen hij werd overgebracht naar het bureau, had de Drachtster de politiewagen ondergespuugd. Dat moest chemisch gereinigd worden. De kosten, 175 euro, moet de Drachtster ophoesten. Twee maanden later probeerde de Drachtster binnen te dringen bij een woning in de Corellistraat in Leeuwarden.

Telefoon op hoofd geslagen

Hij kende de bewoonster en vond, zo vertelde hij later, dat hij recht had om in de woning te zijn. Hij bedreigde de bewoonster en sloeg de vrouw met een telefoon op het hoofd. Zij verklaarde dat de Drachtster geen toestemming had om in de woning te zijn. De man heeft een strafblad van 17 kantjes. Behalve het schoonmaken van de politieauto moet hij ook het herstellen van de ruit van de shoarmazaak betalen.