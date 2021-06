Fusie BHS en Singelland is 'goede match'

wo 23 juni 2021 12.05 uur

DRACHTEN - De fusie van de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk en osg Singelland in Drachten biedt voordelen voor beide onderwijsinstellingen. "Het is een goed match, we zijn er heel blij mee." Met die woorden gaf voorzitter Pieter Schram college van bestuur van osg Singelland zin visie op de plannen. Hij deed dat onderweg vanuit zijn auto tijdens een videovergadering met gemeenteraadsleden van Smallingerland, die tijdens de vergadering van Het Plein dinsdagavond de statutenwijziging van de school behandelden. "Het voordeel zit vooral aan de onderwijskant. We kunnen de leerlingen meer bieden."

Reden voor de fusie is het teruglopende leerlingental van de Burgemeester Harmsmaschool, die inmiddels meer dan een halve eeuw bestaat. De naam blijft, maar met de krimp slinkt het onderwijsaanbod voor de vijfhonderd vmbo-leerlingen. "Een verschraling", aldus Schram. Tegelijkertijd komt het voortbestaan van de school in gevaar. Met de fusie doet ook Singelland zijn voordeel. "De schaalgrootte zorgt voor volume en biedt voordelen voor het onderwijs zelf. We kunnen hoogwaardig, kwalitatief goed onderwijs geven".

Op verzoek van Jouke de Jong van ChristenUnie gaf bestuursvoorzitter Schram een aantal voorbeelden van voordelen van de fusie. Ondanks de krimp kunnen beide scholen straks meer beroepsgerichte vakken aanbieden. De groepsgrootte blijft op peil, terwijl de leerlingen ook meer vakken kunnen volgen. Eén van de opleidingen op de Burgemeester Harmsmaschool bijvoorbeeld kan straks ook in Drachten worden gegeven. "Het biedt heel veel mogelijkheden en het blijft betaalbaar", aldus Schram, die vertelde dat voordelen vooral aan de onderwijskant en niet zo zeer op besparing op personeel.