F-16's vliegen Elfstedentocht, ook over Dokkum

di 22 juni 2021 10.39 uur

DOKKUM - De F-16's van de vliegbasis in Leeuwarden maakten dinsdagochtend een afscheidstour over de Friese Elfsteden. Tweemaal werden alle elf steden aangedaan. Eind juni komt er na 42 jaar een einde aan F-16 operaties vanaf de vliegbasis in Leeuwarden.

De F-16's waren goed te zien tijdens de tour omdat ze op zo'n 400 meter hoogte vlogen. Over een rondje deden de F-16's zo'n 18 minuten. Er werden twee rondjes gevlogen. De F-16 is al 42 jaar in Nederland actief.

