Motorrijder botst op fietser en rijdt door

zo 20 juni 2021 15.02 uur

TYTSJERK - Een fietser is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een motor op de kruising E-10 bij Tytsjerk. De fietser stak via het fietspad en stoplichten de N355 over vanaf Tytsjerk richting Ryptsjerk. De motorrijder reed over de kruising richting Leeuwarden en kwam in botsing met de fietser. De motorrijder is volgens getuigen daarna doorgereden.

Omstanders hebben zich als eerste ontfermd over het slachtoffer. De hulpdiensten werden om 14.24 uur gealarmeerd. Twee ambulances kwamen daarna met spoed ter plaatse voor de hulpverlening aan de zwaar gewond geraakte fietser. Om 15.00 uur is het slachtoffer met spoed weg gebracht.

Rendez-vous

Op de carpoolplaats bij Sumar vond omstreeks 15.15 uur een een zogenaamde rendez-vous plaats met het Mobiel Medisch Team dat per helikopter is geland. Een arts behandelde in de ambulance het slachtoffer en de ambulance is om 15.30 uur vertrokken naar het ziekenhuis.

Oproep aan motorrijder / getuigen

De politie is dringend op zoek naar de motorrijder. Heeft u meer informatie neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Op de plek van het ongeval zijn onderdelen van de motor aangetroffen. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

