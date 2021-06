Motorrijder (36) meldt zich op politiebureau

zo 20 juni 2021 18.24 uur

TYTSJERK - Een 36-jarige motorrijder uit de gemeente Noardeast-Fryslân heeft zich zondagmiddag op het politiebureau in Burgum gemeld. De man bleek helemaal niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Hij was diegene die eerder op de dag een fietser aanreed op de kruising E-10 bij Tytsjerk. De fietser raakte zwaargewond en werd met grote spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De motorrijder is door de politie aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van het ongeval, veroorzaken van een aanrijding met letsel en het vermoeden van het rijden onder invloed.

De motor waarop de man reed, is inmiddels ook elders door de politie aangetroffen. Het voertuig is voor onderzoek in beslag genomen. Hoe het met het slachtoffer gaat, is onbekend. Hij werd overgebracht naar het UMCG in Groningen.