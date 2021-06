Wietkweker: 'Mijn vrouw is drie maanden weg geweest'

wo 16 juni 2021 17.00 uur

LEEUWARDEN - Op 29 juni vorig jaar was voor bij de politie een 'oogstdag’. Die dag werden er op vijf locaties in Drachten invallen gedaan, er werden twee wietplantages opgedoekt. Eén van die twee was van de 43-jarige verdachte die woensdag tegenover politierechter Remco Jan Maring zat.

Geen plantjes in bloei

De Drachtster had bij de garage van zijn woning aan de Ried een wietkwekerij gebouwd. Op het moment dat de politie aan de deur kwam, stonden er geen plantjes in bloei, maar er werd wel hennep gedroogd. Na weging was dat ruim 1700 gram hennep, concludeerde de politie.

Hennep nat gewogen

Een conclusie waar de verdachte het volstrekt mee oneens was. Volgens hem was de hennep nat gewogen en was er een verkeerd gewicht uit de bus gekomen. Hij had volgens eigen zeggen 12 of 13 plantjes gekweekt, daar paste het door de politie gemeten gewicht niet bij.

Rekening Liander

Hij was aan het telen geslagen om uit de financiële problemen te komen. Aan het eind van de rit was hij alleen maar verder in het moeras gezakt. Liander constateerde dat er illegaal stroom was afgetapt en presenteerde een rekening van bijna 2000 euro. Om de stroom weer aangesloten te krijgen moest de Drachtster geld lenen.

Vrouw drie maanden weg geweest

"Ik heb drie weken zonder stroom gezeten, de kinderen moesten bij opa en oma slapen", zei de Drachtster. De ellende was daarmee nog niet voorbij: "Mijn vrouw is ook drie maanden bij me weg geweest en in de buurt lig ik ook niet meer lekker". De man was in beeld gekomen in een veel omvangrijker onderzoek naar een growshop in Heerenveen.

Bewakingsbeelden growshop

Op bewakingsbeelden was te zien dat de Drachtster verschillende malen bij de growshop was geweest om spullen te halen. Daar was hij eind december 2019 al mee begonnen, dus leek het er volgens de rechter op dat hij veel eerder was begonnen met telen dan de maand april die hij zelf als begin had genoemd. Daarvan had de verdachte zelf gezegd dat hij was gestart.

Eenmaal geoogst

Ook de politie concludeerde op basis van de staat van het materiaal in de kwekerij dat er waarschijnlijk een eerdere oogst was geweest. Met de verkoop van die oogst zou hij volgens de politie ruim 6800 hebben verdiend. Dat bestreed de verdachte, hij hield voet bij stuk en bleef volhouden dat hij maar eenmaal had geoogst. De inboedel van de kwekerij was volgens hem tweedehands.

100 uur werkstraf

Officier van justitie Riemke van der Zee kwam tot de conclusie dat ze niet kon bewijzen dat er meerdere oogsten zijn geweest. Zij liet het 'Plukze'-bedrag voor wat het was en eiste alleen een werkstraf 100 uur. De rechter nam de eis over. Maring sloot niet uit dat er eerdere oogsten waren. "Maar er is ook een heleboel tegenin te brengen", aldus de rechter.