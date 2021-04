Motorrijdster gewond bij ongeval

di 27 april 2021 17.11 uur

KOLLUMERZWAAG - Een motorrijdster is op Koningsdag gewond geraakt bij een ongeval op de Sanbultsterwei in Kollumerzwaag. Het ongeval vond omstreeks 16.33 uur plaats toen ze samen met een motorrijder aan het toeren waren.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Beide motorrijders reden achter elkaar vanaf Kollumerzwaag. In de tunnelbak werd de rand geraakt en daarna nog een lantaarnpaal. Beide motorrijders kwamen ten val.

