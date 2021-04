Stormschade of lekkage? Pak het slim aan met Isolatienoord.nl

vr 23 april 2021 13.10 uur

LEEUWARDEN - De hevige wind heeft tweede paasdag voor heel wat schade gezorgd. Heb jij ook stormschade of een lekkage, zorg dan dat je er gelijk je voordeel mee doet, door je dak bij de reparatie ook direct te isoleren. Zo kun je de komende zomer je hoofd koel houden en bespaar je de nodig energie.

Schade bij een schoorsteen, dakpannen die losgewaaid zijn of een plat dak waar een lekkage aan het licht gekomen is? Door nu de reparatie gelijk te combineren met het isoleren van het dak, bespaar je in totaal aan manuren.

Waarom isoleren?

Isoleren is verstandig maar waarom eigenlijk. Wat doet isolatie en waar moet je rekening mee houden? Simpel gezegd zorgt het isoleren voor een 'scheidingslaag’ die de warmt heel slecht geleid. Hierdoor ontstaat er een barrière tussen een koude en warmtefront. Dit zorgt ervoor dat in de winter de koude lucht buiten blijft en de warmte lucht binnen. In de zomer is dit (bij warm weer) natuurlijk andersom. Doordat er (in de winter) ook minder koude lucht wegvloeit via muren, ramen, daken maar ook de vloer, gaat er natuurlijk minder energie verloren. En dat zorgt weer voor lagere energiekosten.

Hoe pak je het goed aan?

Isoleren kan op diverse manieren en is afhankelijk van welke oppervlakte je wil isoleren. Daarnaast hang het af van het gebruik van de ruimte en uiteraard ook van jouw budget. Daarbij heeft een wand vaak ander isolatiemateriaal nodig dan een dak of een vloer. En een hellende dak heeft weer een andere soort isolatie nodig dan een plat dak.

Bij vloeren speelt de kruipruimte een grote rol bij het isoleren. Is de kruipruimte begaanbaar, dan is EPS een goed en geschikt isolatiemateriaal. Maar gaat het om de vloer van je sauna of inpandige zwembad, dan is isoleren met XPS isolatie verstandiger omdat dit materiaal vochtwerend is en bestand tegen schimmels.

Isolatiewaarde

Elk materiaal heeft niet alleen eigen toepassingen maar ook verschillende isolatiewaarden en zelfs verwerkingsvormen. Zo zijn er isolatieplaten maar ook materiaal dat op een rol wordt aangeleverd. EPS is er zelfs 'los’ waardoor het erg geschikt is om als na-isolatie van een spouwmuur gebruikt te worden.

Daken

Bij het isoleren van een dak is het belangrijk wat voor soort dak je hebt. Wil je een hellend dak isoleren of een plat dak? Daarnaast is het van belang of je van binnenuit wil isoleren of vanaf buiten.

Wil je een plat dak van binnenuit isoleren, dan wordt dit koud dak isolatie genoemd. Het isolatiemateriaal wordt vanuit de binnenzijde, onder de dakbedekking en tussen de dragende constructie, aangebracht. Hierbij zijn met name steenwol en glaswol geschikte materialen.

Voor het buitenaf isoleren van een plat dak geeft PIR een isolatiewaarde behalen. Een goedkoper alternatief is XPS of EPS isolatie.

Bij een hellende dak isolatie van binnenuit, moet eerst gekeken worden hoe het dak is opgebouwd. Meestal is dit een balken structuur met daarop een houten dakbeschot. Tussen de balken is dan een open ruimte die gevuld kan worden met isolatiemateriaal. Ook hierbij geeft PIR een hoge isolatiewaarde en zijn steenwol of glaswol een goedkoper alternatief.