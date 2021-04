Audi-rijder moet rijbewijs inleveren

do 22 april 2021 11.27 uur

DRACHTEN - Een bestuurder van een Audi racete woensdag met 129 km/u over de Noorderhogeweg in Drachten. De verkeerspolitie registreerde zijn snelheid en de automobilist moest zijn rijbewijs even later inleveren. De man reed 79 km/u te hard.

"Naast de extreme snelheid gaf de bestuurder nergens richting aan en veroorzaakte hij bijna een aanrijding." zo laat de politie weten. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de snelheid en het niet aangeven van richting. De bestuurder zal bovendien binnenkort een verplichte EMG-cursus moeten volgen alvorens hij weer zijn rijbewijs terug kan krijgen via het CBR.