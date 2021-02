Wietknipper snapt niet dat hennepteelt verboden is

vr 19 februari 2021 15.40 uur

LEEUWARDEN - Hij snapte er niks van, de 54-jarige oorspronkelijk in Albanië geboren verdachte, dat er in Nederland geen wiet geteeld mag worden maar dat het wel in coffeeshops verkocht mag worden. “Dat heeft de wetgever zo bepaald”, legde rechter Bert Dölle uit.

Smerige handschoenen

De verdachte was op 5 november aangetroffen in een woning aan de Voorhuis in Drachten waar in drie verschillende ruimtes 473 hennepplanten stonden, rijp om geoogst te worden. De man was aan hennep aan het knippen, samen met een 41-jarige medeverdachte die vrijdag niet op de zitting verscheen. Dat was ook wel te zien aan de smerige handschoenen die ze droegen.

Paar uurtjes hennep knippen

De Albanees woont in Hamburg en is volgens eigen zeggen al 30 jaar niet in zijn geboorteland geweest. Hij was via een vriendin uit Leeuwarden in contact gekomen met iemand die hem vroeg om een paar uurtjes hennep te knippen. Voor 2, 3 uurtjes werk zou hij 100 euro vangen. Dat kwam goed van pas, door de coronapandemie kan hij zijn werk als chauffeur niet doen.

Buren hadden alarm geslagen

Degene die hem had gevraagd was een aangetrouwd familielid, de broer van de verdachte is getrouwd met een nichtje van de man. Een naam kon hij niet produceren. De buren hadden alarm geslagen omdat er weinig beweging was in en rond de woning, die al sinds de zomer was verhuurd. De woning stond op naam van een vrouw uit Leeuwarden.

Georganiseerd verband

Officier van justitie Tjerk Buma was benieuwd of die vrouw de vriendin uit Leeuwarden was waar de verdachte van had gesproken. De man zei dat dat niet het geval was. Buma had sterk de indruk dat er meer achter zat en dat de kwekerij in georganiseerd verband was opgezet. De officier eiste voor beide mannen twee maanden cel. De politierechter maakte er een maand cel van plus een maand voorwaardelijk.