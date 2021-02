Plezierjacht dreigt te zinken in de haven Westergeest

di 16 februari 2021 19.23 uur

WESTERGEEST - In de jachthaven in Westergeest was dinsdagmiddag een kruiser vol water gelopen en dreigde te zinken. Enkele bootjes mensen die aanwezig waren in de haven zagen dit.

Daarop hebben ze de brandweer gebeld om te assisteren. De brandweer van Kollum kwam ter plaatse en heeft de boot leeggepompt.

