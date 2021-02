Pony's maken wandeling in Drachten

wo 10 februari 2021 11.20 uur

DRACHTEN - Het moet een gek gezicht zijn geweest woensdagmorgen op de Eikesingel in Drachten. Twee shetlandpony's die een wandeling maakten door de sneeuw. De politie trof ze aan en heeft de dieren tijdelijk ondergebracht bij de politieacademie aan de Sportlaan.

Op Facebook is vervolgens een bericht geplaatst, omdat niet bekend was van wie de dieren waren. De pony's werden herkend door de eigenaar. Hij stond samen met zijn twee dochters een half uur later voor het politiebureau.