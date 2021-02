Charme-offensief moet raadsleden overtuigen

di 02 februari 2021 15.28 uur

KOLLUM - Het personeel van Fotocadeau geeft dinsdagavond aan alle raadsleden een foto op canvas. Op de foto staan alle medewerkers van het Kollumer bedrijf. De personeelsleden willen graag een werkplek krijgen in het voormalige gemeentehuis in Kollum.

De ludieke actie is op touw gezet nadat vorige week de rechter besloot dat het verkoopproces van het gemeentehuis opnieuw moet. Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân had vooraf eigenlijk al besloten om het te gunnen aan het Kollumer bedrijf. Andere ondernemers, die meer geld hadden geboden, startten de rechtszaak omdat ze geen eerlijke kans hadden gehad.

Hoe het nieuwe verkoopproces eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Fotocadeau blijft een goede kanshebber omdat de gemeente haar (grote) ondernemers altijd goed gezind is. In 2019 werd door de gemeente Noardeast-Fryslân nog een bestemmingsplan aangepast zodat brouwerij Dockum een restaurant-functie kon gaan exploiteren.