Aanpassing bestemmingsplan voor Brouwerij Dockum

Publicatie: wo 02 oktober 2019 13.30 uur

DOKKUM - Het bestemmingsplan voor een deel van het gebied de Hogedijken in Dokkum wordt door de gemeente Noardeast-Fryslân aangepast. Dat heeft het college van B&W per brief bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

De wijzigingen zijn in een stroomversnelling gekomen door de illegale restaurant-activiteiten van Brouwerij Dockum. De gemeente moest handhavend gaan optreden nadat raadslid Johan Talsma van de ELP in februari 2019 vragen had gesteld over de kwestie. Het college van B&W moest in actie komen en dreigde om vanaf juli 2019 handhavend op te gaan treden. Een week daarvoor, werd besloten om de illegale activiteiten alsnog te blijven gedogen.

In de zomer is begonnen met gesprekken met bewoners en ondernemers in het gebied. Er is vervolgens besloten om in te zetten om van het gebied een 'aantrekkelijke groenstedelijke woonbuurt' te maken. Het moet een overloopgebied van het centrum worden waardoor er in het nieuwe plan ook mogelijkheden tot restaurant-functies gaan ontstaan. De gemeente benadrukt dat de horeca-activiteiten van de brouwerij passen binnen de gemeentelijke uitgangspunten. Er zijn namelijk horecagelegenheden die vanwege de omvang of bijzondere concept niet passen in de binnenstad.

Het college van B&W laat aan de raad weten dat de illegale activiteiten van Brouwerij Dockum gedoogd blijven worden totdat het bestemmingsplan is aangepast. Het opschorten van de handhaving is verlengd tot 4 oktober 2020. Zodra het bestemmingsplan klaar is, wordt het aangeboden aan de gemeenteraad.