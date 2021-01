Karmelklooster in Drachten is verkocht

wo 27 januari 2021 14.07 uur

DRACHTEN - Het Karmelklooster in Drachten is verkocht. Dat heeft eigenaresse Ietsje Hofstra-de Jager bekendgemaakt. In de zomer komt het klooster in handen van nieuwe eigenaren. Zij gaan er een plek voor mensen met dementie van maken.

Hofstra-de Jager schrijft in een brief: "Na een enerverende periode wordt deze week de handtekening gezet onder een koopcontract, waardoor ik per 15 augustus in de zomer van 2021, afscheid neem van dit klooster, dat mij zeer na aan het hart ligt. 28 jaar zijn dan verstreken sinds Jan en ik het unieke gebouw in 1993 kochten van de zusters Karmelietessen met de insteek om het voor het noorden te bewaren. Dat is, denk ik, tot nu toe goed gelukt."

Het Karmelklooster werd een plek voor samenzijn, concerten, lezingen, voorstellingen en tentoonstellingen. Ook vonden er Kerstavondvieringen plaats en was de plek een trouwlocatie voor de gemeente Smallingerland. Maar ook was er een plek voor afscheid. "Velen zijn vanuit dit klooster uitgedragen onder klokgelui, waaronder mijn lieve Jan, in april 6 jaar geleden."

"Heleen is na zijn overlijden nog twee jaar gebleven en heeft mij terzijde gestaan omdat we van vele zaken afscheid moesten nemen, zoals onze reisorganisatie Jan Hofstra Reizen, de boten, de Kleastermar boerderij en de oldtimer bussen, die grotendeels door Albert Jelle verkocht zijn. Het pand aan de Tussendiepen moest ontruimd worden. Jan had vele hobby’s en ideeën gerealiseerd met een flinke nalatenschap waar we mee moesten dealen. Ook Jan Peter, Marije en Everhard denken mee in het proces van afscheid nemen. Blij ben ik met alle steun, die ik mocht ontvangen van mensen om mij heen, die altijd bleven meedenken, familie en vrienden; en de steun van vele vrijwilligers rond het Karmelklooster."

"Het stemt me tevreden en tegelijk enigszins weemoedig dat ik het klooster per 1 augustus mag overdragen aan mensen, die er een prachtige plek van gaan maken voor mensen met dementie." Architect Hans Achterbosch uit Leeuwarden heeft een ontwerp gemaakt, waardoor er 32 kamers van ruim 40-45 m2 komen met daarbij op elke 8 bewoners 1 huiskamer/keuken. Qua uitstraling zal het gebouw aan de voorzijde niet veranderen. De kruisgangen beneden blijven gehandhaafd. En ook de tuinen met de prachtige borders en grote bomen blijven in tact. Met de verbouw van het klooster wordt het gebouw niet alleen gerenoveerd, maar ook zeker 25 tot 30 jaar duurzaam verder door de tijd gedragen.

In maart hoopt Ietsje Hofstra-de Jager - als het kan in de huidige coronacrisis - een doorstart te maken met de tentoonstelling Huidhonger. Deze tentoonstelling is in september 2019 van start gegaan. Toen kenden velen het woord Huidhonger nog niet. Door Corona is de tentoonstelling voortijdig beëindigd op donderdag 12 maart 2020. Inmiddels kent iedereen het woord Huidhonger. Er is veel veranderd het afgelopen jaar. Tijdens de tentoonstelling Huidhonger is het klooster dan ook te bezichtigen nog in de originele staat.