Auto uitgebrand in Lijsterstraat in Drachten

za 23 januari 2021 09.17 uur

DRACHTEN - Een auto is vrijdagnacht in brand gevlogen in de Lijsterstraat in Drachten. De brand werd omstreeks 4.43 uur ontdekt en de brandweer van Drachten kwam ter plaatse om het vuur te doven. De politie wist buurtbewoners te wekken zodat de overige auto's op tijd bij de brand weggehaald konden worden.

De forensische opsporing van de politie doet zaterdagochtend onderzoek naar de oorzaak van de brand. De politie sluit brandstichting niet uit. Twee weken terug vloog een camperbus in brand aan de Michaelsberg in Drachten. Ook daar wordt brandstichting niet uitgesloten.

