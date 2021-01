Kapitein MSC Zoe niet vervolgd voor containerramp

vr 15 januari 2021 12.28 uur

SCHIERMONNIKOOG - De kapitein van het containerschip MSC Zoe wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip, ten noorden van de Waddeneilanden, 342 containers. De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers, zo wijst onderzoek uit. Er is geen sprake van opzet of schuld.

Uit onderzoek van een deskundige van de TU Delft is niet vast komen te staan wat nu precies het overboord slaan van zoveel containers heeft veroorzaakt. Aannemelijk is dat het schip de zeebodem heeft geraakt. Dat is voor het OM onvoldoende om de gevolgen strafrechtelijk toe te rekenen aan het gedrag van de kapitein. Verder blijkt uit onderzoek dat de containers aan boord conform voorschriften waren gezekerd.