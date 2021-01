Hoe maak je een kantoor sfeervol?

Publicatie: zo 10 januari 2021 23.00 uur

LEEUWARDEN - Een kantoor is bedoeld als werkruimte maar als er sfeer ontbreekt, zal dat ook invloed hebben op de inspiratie en de prestaties. Iedere tijd is de juiste om je kantoorinrichting aan te passen, dus waarom niet juist nu? Hieronder staan een aantal tips die meteen een groot verschil maken.

1. Kleur

Volgens een recent universitair onderzoek roepen de kleuren wit, beige en grijs, droevige gevoelens op bij vrouwelijke werknemers, terwijl mannen dat juist hebben bij oranje en paars. Kleuren hebben beslist invloed in een werkruimte. Kleuren als lichtblauw en groen geven een verfrissend effect en verhogen de concentratie. Rood zorgt voor gedrevenheid en aandacht en hout staat voor saamhorigheid en gezelligheid. Ook als jij je daar weinig bij kan voorstellen, gaat het tenslotte om je medewerkers en hun reactie op kleurstelling. Kijk eens naar de kantoorinrichting van Havic voor kleurinspiratie.

2. Kantoorplanten

Planten verminderen stress op kantoor en ze krijgen om die reden steeds vaker een plaatsje in de zakelijke omgeving. Dat kan variëren van een schitterende palmboom die door een handige tuinman tot middelpunt van het kantoor is gemaakt tot een simpel groen plantje op ieder bureau of een mooie vaas bloemen op strategische plaatsen. Belangrijk daarbij is goed en regelmatig onderhoud. Slecht verzorgde kantoorplanten hebben juist een omgekeerd effect en irriteren door aanwezigheid. Kiezen voor kantoorplanten betekent ook de juiste mensen selecteren voor het onderhoud, er zijn altijd medewerkers met groene vingers die deze taak met plezier uitvoeren.

3. Kantoormeubelen

Kantoormeubelen moeten ergonomisch verantwoord en comfortabel zijn. Hiermee verhoog je de productiviteit en voorkom je ook dat er ziekteverzuim optreedt vanwege klachten die vaak onnodig optreden bij kantoorwerk zoals rugklachten en hoofdpijn. Maar kantoormeubelen kunnen ook iets extra geven aan je inrichting en toch voldoen aan de regels van de ergonomie. Uiteraard moeten kantoormeubelen ook goed op elkaar zijn afgestemd. Neem eens een expert in de arm en geef ook je medewerkers inspraak. Het gaat tenslotte ook om de sfeer.

4. Verlichting

De tijd dat kantoormedewerkers in donkere kamers moesten werken bij kaarslicht is gelukkig heel lang voorbij. Maar hoeveel mensen zien nog dagelijks het felle witte licht van tl-armaturen aangaan? Minder sfeervol is eigenlijk niet mogelijk en de ouderwetse tl-buis is door het knipperen dat voor je ogen vermoeiend is, slecht voor de gezondheid. Voldoende licht is noodzakelijke voor het werk maar dat kan ook middels zachter en meer sfeervolle verlichting. Oude tl-buizen kunnen vervangen worden door led-buizen met minder storend licht. Ook staande lampen en hanglampen kunnen voldoende licht geven en een bureaulamp is niet alleen een leuke accessoire maar ook een handig hulpmiddel.

5. Accessoires

Het kantoor blijft een zakelijke ruimte en om die reden is het ook niet de bedoeling om die om te vormen tot een soort woonruimte. Maar dit houdt ook niet in dat er geen mogelijkheid bestaat om met accessoires te werken, waarbij het belangrijk is om de maat te houden. Als je voor accessoires zoals kleden, kussens, klokken of wanddecoratie kiest, moeten deze passen bij de stijl van je kantoorinrichting. Hierbij is less inderdaad vaak more. Denk daar ook eens aan als je een kantoor inricht voor thuiswerken.