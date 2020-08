Tips: thuiswerken op warme dagen

Publicatie: ma 10 augustus 2020 14.05 uur

DOKKUM - De zomer is aangebroken en de temperaturen stijgen. Lekker, maar niet voor de thuiswerkers onder ons. Hoe we de vorige zomers in een gekoeld kantoor zaten, zitten we nu zwetend achter onze laptop in huis. Hoe pak je dat aan, productief thuiswerken op warme zomerdagen?

Koeler huis

Het klinkt waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar houd jouw huis zo koel mogelijk. Wanneer het binnen een broeihok wordt, zal je merken dat jouw productiviteit snel daalt. En dat willen we niet! Om het binnen iets af te koelen, kun je het in de vroege ochtend of late avond even laten doorwaaien. Zo komt er wat frisse lucht binnen en koelt het binnen iets af. De rest van de dag kun je beter alles zo veel mogelijk dichthouden. Ramen en deuren gesloten, zodat er geen warme lucht naar binnen kan komen. Om ook de zon buiten te houden heb je een verduisterend gordijn of zonwerende rolgordijnen nodig! Deze zijn zonwerend en zorgen dat het een stuk koeler blijft in huis. Zeker als de zon de hele dag op jouw raam staat. Wil je meer stijl? Ga dan voor een houten jaloezie van Veneta.com. Wat ook helpt is om zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. Deze kunnen veel warmte afgeven, zelfs zonder dat je ze gebruikt. Ook stand-by is niet voldoende. Zet alle apparaten die je niet nodig hebt voor werk helemaal uit!

Afkoelen

Hoe erg je ook je best doet om de warmte buiten te houden, helaas komt er vaak toch iets naar binnen. Gelukkig heeft thuiswerken één voordeel deze dagen: je kunt een korte broek aantrekken, met een paar slippers eronder. Niemand die het ziet! Als je het echt té warm krijgt, kan je een beetje afkoelen door jouw polsen onder stromend koud water te houden. Dit koelt het hele lichaam in no-time af!

Werktijden

Veel werkgevers zijn iets soepeler tijdens de hitte. Gelukkig maar! Misschien mag je wel jouw werktijden aanpassen. In plaats van om 9.00 uur beginnen, spring je om 7.00 uur alvast achter je laptop. Zo kun je tijdens het heetste deel van de dag even rusten, of je bent lekker vroeg klaar die dag. Dan kan je zelfs nog even van het weer genieten.