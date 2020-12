Brandende picknickbank geblust door brandweer

Publicatie: vr 04 december 2020 20.49 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer werd vrijdagavond om 20.15 uur opgeroepen voor een brand aan de Skoalstrjitte in Twijzelerheide. Er bleek een picknickbank in brand gezet te zijn. De brandweer had de brand snel onder controle.

Omstanders hadden jongeren gezien. Vermoedelijk is de picknickbank met benzine brand gezet.