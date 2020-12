Moord Van Seggeren: in hoger beroep 20 jaar cel

Publicatie: di 01 december 2020 13.38 uur

LEEUWARDEN - De 36-jarige Jessica B. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar man, Tjeerd van Seggeren. Het hof acht bewezen dat B. haar echtgenoot in de nacht van 9 juli 2017 naar een weiland aan de Bûterwei in De Westereen heeft gelokt, waar Van Seggeren vervolgens met veel geweld om het leven is gebracht.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

'Een vooropgezet plan'

Het arrest van het hof is ook gelijk aan de straf die B. op 11 juli vorig jaar opgelegd kreeg van de rechtbank. Net als de rechtbank ging het hof uit van voorbedachte rade: volgens het hof is er sprake geweest van “een vooropgezet plan” en heeft B. “een sturende en regisserende rol” gehad bij de moord op haar man. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het hof dat B. hulp moet hebben gehad.

Getuige op fiets

Gezien haar postuur en gelet op het toegepaste geweld – het aangezicht en de schedel van het slachtoffer was ingeslagen – kan B. Van Seggeren volgens het hof niet alleen om het leven hebben gebracht. Een vrouw die fietsend vanaf het festival kwam, heeft twee personen bij een auto zien staan, een man en een vrouw. Een van die twee personen moet B. zijn geweest, concludeert het hof.

Terugreis

Uit de telefoongegevens van de moeder van B. blijkt dat zij ‘s ochtends in Nederland was. Bij Apeldoorn hield het signaal op, waarschijnlijk is de telefoon uitgezet. B. Heeft ‘s nachts toen ze haar man wilde ophalen – zelf zei ze dat ze elkaar niet hebben getroffen – acht minuten over de heenreis naar de Bûterwei gedaan, over de terugreis deed ze 20 minuten.

B. had verklaard dat ze op de terugweg niet is gestopt en soms zelfs harder heeft gereden dan de maximum snelheid.

Moeder had 'daderkennis'

Het hof noemde dat “een leugenachtige verklaring” en stelde dat B. op de terugweg tijd heeft gehad om haar mededader(s) weg te brengen. De moeder van B. “daderkennis” volgens het hof. De vrouw had op de ochtend na de moord, nog voor Van Seggeren was gevonden, tegen twee personen uit haar omgeving gezegd dat haar schoonzoon was overleden. Van haar Duitse oom kreeg ze ‘s ochtends, ook voor het slachtoffer was gevonden, “een troostend bericht”. Verder vond het hof het opvallend dat B. ‘s ochtends toen haar man nog werd vermist verschillende personen daarvan op de hoogte bracht, behalve haar eigen familieleden in Duitsland.

Brief niet ontlastend

Een brief die de advocaat van B. In april dit jaar ontving, waarin de – inmiddels overleden – oom zou hebben toegegeven dat hij Van Seggeren met een blauwe stang zou hebben “aangepakt”, beschouwde het hof niet als ontlastend voor B. Na de behandeling van het hoger beroep, op 3 november, had de weduwe van de oom nog wel een brief naar het hof gestuurd. De tante schreef dat ze kon begrijpen dat B. iedere strohalm aangreep. Ze noemde de brief “avontuurlijk, smakeloos en immoreel jegens mijn man”.

Huwelijk onder spanning

B. had zowel een financieel als een relationeel motief om haar echtgenoot om het leven te brengen, stelde het hof. Het huwelijk stond al een tijdlang onder spanning, B. had al een keer aangifte gedaan van huiselijk geweld. Ze had zich al eens laten informeren over de consequenties die het beëindigen van het huwelijk voor haar zou hebben. Het echtpaar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd, bij een echtscheiding zou B. slechts een kleine jaarlijkse bijdrage krijgen.

Volledig toerekeningsvatbaar

Enige tijd voor de moord hadden B. en Van Seggeren een wederzijdse levensverzekering afgesloten van zes ton. Verklaringen die B. heeft afgelegd noemt het hof “leugenachtig”, “ongeloofwaardig” en “niet consistent”. B is psychisch onderzocht in Pieter Baan Centrum (PBC). Behalve dat er aanwijzingen zijn voor borderline, zijn er geen stoornissen vastgesteld. B. is volledig toerekeningsvatbaar. Het hof rekent het B. Zwaar aan dat ze de familieleden van Van Seggeren hun zoon en broer heeft ontnomen en hun kinderen hun vader.

Cassatie

"Het wrange is bovendien dat verdachte door haar daad een zodanig lange gevangenisstraf te wachten staat, dat zij haar eigen kinderen niet meer zal kunnen en mogen opvoeden, waardoor in feite de kinderen zowel hun vader als moeder hebben verloren", stelt het hof. Het hof wijst aan de nabestaanden schadevergoedingen toe van in totaal ruim 87.000 euro. De advocaat van B. zei na de uitspraak van het hof dat de kans groot is dat hij en zijn cliënte in cassatie gaan bij de Hoge Raad.