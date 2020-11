Achterruit kapot na vermoedelijk gegooide steen

Publicatie: ma 16 november 2020 11.54 uur

GARYP - Voor een niets vermoedende automobiliste was het zaterdagochtend behoorlijk schrikken. Ze reed rond 6.40 over de N31 ter hoogte van het viaduct bij Garyp toen ze een knal hoorde. Niet veel later sprong de achterruit.

Een zwaar voorwerp was op het dak van de auto terecht gekomen. Door de klap was het achterraam kapot gegaan. Vermoedelijk is er vanaf het viaduct een steen gegooid op de auto. Rond datzelfde tijdstip zijn twee mannen gespot die richting de Fonejachtbrug liepen. Ze droegen beiden een jas met reflecterende strepen. Mogelijk dat zij meer weten.