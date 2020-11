Vrouwen stelen cadeaubonnen zorggroep: werkstraf

Publicatie: vr 13 november 2020 13.47 uur

LEEUWARDEN - Twee vrouwen die eind 2018 cadeaubonnen hebben gestolen die Zorggroep Noorderbreedte had ingekocht als kerstcadeau voor het personeel, zijn vrijdag veroordeeld tot werkstraffen. Een 54-jarige inwoonster van Leeuwarden, die werkte bij een schoonmaakbedrijf dat was ingehuurd door Noorderbreedte, had 81 cadeaubonnen – zogeheten Tintelingen cadeaukaarten – achterover gedrukt.

Ici Paris XL

De vrouw had de kaarten uit het kantoor van een teamleidster van verzorgingshuis Abbingahiem in Leeuwarden gestolen. Ze had de bonnen voornamelijk besteed bij Ici Paris XL, aan parfum en cosmetica. Bij de politie had ze in eerste instantie bekend, twee weken geleden zei ze op de zitting dat een zekere ‘Jolanda’ haar had benaderd en haar de bonnen voor de helft van de prijs had aangeboden. Een ongeloofwaardig scenario, vond de rechtbank.

Gokverslaafd

De Leeuwardense kreeg een werkstraf van 80 uur. Ze moet de waarde van de gestolen bonnen, 1620 euro, terugbetalen. Een 32-jarige inwoonster van Oentsjerk, destijds werkzaam bij een verzorgingstehuis in Burgum, had negen bonnen gepikt. De vrouw was gokverslaafd. Ze zat soms hele dagen roulette op haar telefoon te spelen, en was daardoor financieel in de problemen gekomen.

Niet inlaten met kansspelen

Een jaar eerder had ze zo’n 8000 euro van haar toenmalige schoonmoeder gestolen. Ze hielp haar schoonmoeder met online bankieren en had de inloggegevens afgekeken.

De Oentsjerkse werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur plus 60 uur voorwaardelijk. Ze moet zich laten behandelen en mag zich niet inlaten met kansspelen. De reclassering gaat daarop toezien. De schadevordering van de voormalige schoonmoeder werd niet toegewezen. Volgens de Oentsjerkse is dat al geregeld toen zij en haar ex-man zijn gescheiden.