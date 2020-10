Personeel steelt kadobonnen Zorggroep Noorderbreedte

Publicatie: vr 30 oktober 2020 13.55 uur

LEEUWARDEN - Twee vrouwen die eind 2018 cadeaubonnen hebben gestolen van Zorggroep Noorderbreedte, hoorden vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank werkstraffen tegen zich eisen. De bonnen werden online verzegeld.

Kerstgratificatie

De zorginstantie had eind 2018 meer dan vierduizend cadeaubonnen – zogeheten Tintelingen cadeaukaarten – ingeslagen als een soort kerstgratificatie voor het personeel. Een 54-jarige inwoonster van Leeuwarden, werkzaam als schoonmaakster bij een schoonmaakbedrijf, had het 't bontst gemaakt. Zij werd ervan verdacht dat ze uit het kantoor van een teamleidster bij verzorgingshuis Abbingahiem in Leeuwarden 81 cadeaubonnen – met een waarde van ruim 1600 euro – had gestolen.

Bonnen uit kantoor gestolen

De vrouw had de bonnen via haar e-mailadres de bonnen verzilverd. Ze had voornamelijk cosmetica en parfum besteld bij Ici Paris. In eerste instantie legde de Leeuwardense, nadat ze in februari 2019 was aangehouden, een bekennende verklaring af: ze had de bonnen gestolen uit dozen die bij de teamleidster op kantoor stonden. Een week later kwam ze met een alternatief scenario, waar ze vrijdag op de zitting aan vast bleef houden.

Bonnen in het fietsenhok aangeboden

Een zeker ‘Jolanda’ zou haar in het fietsenhok van Abbingahiem hebben benaderd en haar de bonnen voor de helft van de prijs hebben aangeboden. De Leeuwardense zou op het aanbod zijn ingegaan. Een “ronduit ongeloofwaardig” verhaal vond officier van justitie Ingrid Kluiter. De vrouw stond destijds onder bewind, ze had 40 euro weekgeld. Om dan 700 of 800 euro op te hoesten voor een stapel cadeaubonnen, dat geloofde Kluiter niet. Zij eiste een werkstraf van 80 uur.

Verdachte was gokverslaafd

Een 32-jarige inwoonster van Oentsjerk was zelf als verzorgende werkzaam bij een verzorgingshuis in Burgum, toen ze eind 2018 een stapeltje Tintelingen-bonnen achterover had gedrukt. De vrouw was indertijd gokverslaafd en was daardoor financieel in de problemen gekomen. Bij haar bleef het beperkt tot negen cadeaubonnen, die ze had besteed bij Bol.com en Ici Paris.

Geld van schoonmoeder gestolen

De diefstal was dan ook niet het zwaartepunt op de dagvaarding: de vrouw had in 2017 zo’n 8000 euro van haar toenmalige schoonmoeder gestolen. Ze hielp haar schoonmoeder soms met online bankieren en had zo de inloggegevens afgekeken. Ze had het geld naar haar eigen rekening overgemaakt. De vrouw zei dat ze soms hele dagen op haar telefoon roulette zat te spelen. Ze kwam op een gegeven moment niet meer uit met haar geld. Zelf noemde ze het 'een vreselijke fout'. "Ik kan het helaas niet terugdraaien", zei de Oentsjerkse, met spijt in haar stem.

Verbod op deelname aan kansspelen

Ze wilde haar kinderen een onbezorgde kerst bezorgen. De diefstal kwam aan het licht toen de schoonmoeder wilde pinnen en er niks op haar rekening stond. Beide vrouwen werden op staande voet ontslagen. De Oentsjerkse zit nu in de schuldsanering. Kluiter eiste een werkstraf van 80 uur plus 60 uur voorwaardelijk. Verder zou de vrouw zich moeten laten behandelen en zou ze een verbod moeten krijgen op het deelnemen aan kansspelen.

De rechtbank doet op 13 november uitspraak.