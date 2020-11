Foekje Dillema siert op de gevel Meckema State

Publicatie: za 07 november 2020 10.45 uur

KOLLUM - Op de gevel van zorgcentrum Meckema State in Kollum siert sindskort een grote afbeelding van atleet Foekje Dillema. Eén van de beste Friese sporters ooit woonde zelfs in het verzorgingshuis. Een aantal vrijwilligers van Kollumer hebben de afbeelding op het gebouw toegepast.

Het was de bedoeling dat er in oktober ook een evenement zou zijn bij het verzorgingstehuis, de Foekje Dillema Cup. Vanwege het coronavirus is dat uitgesteld tot volgend jaar. De sprintrace moet de atleet eren.

Om niet te worden verslagen.

Dillema was een atleet uit Burum die heel hard rende. Ze werd op een gegeven moment gediscrimeerd omdat ze mannelijke kenmerken had. Later in de tijd werd ze nog wel gerehabiliteerd.

