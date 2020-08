Drachtster die agent neerstak blijft in de cel

Publicatie: di 25 augustus 2020 11.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft het voorarrest verlengd van de Drachtster (53) die op 1 maart in zijn woning aan de Nachtegaalstraat een agent neerstak. Het verzoek van advocate Dieuwke van den Broek om het voorarrest van haar cliënt te schorsen werd afgewezen.

Werking van pepperspray

Daarvoor is het delict waarvan de man wordt verdacht te zwaar, vond de rechtbank. "De maatschappij zou het niet begrijpen als iemand met deze ernstige verdenking vrij op straat zou komen", aldus voorzitter Marc Brinksma. Een verzoek van de raadsvrouw om onderzoek te doen naar de werking van pepperspray werd wel toegewezen.

Mes tegen de keel

De Drachtster werd gepepperd omdat hij, op het moment dat de agenten de woning betraden, liggend op de bank een mes tegen zijn keel hield. Op een vorige zitting zei een collega van Van den Broek dat de Drachtster bezig was moed te verzamelen om zelfmoord te plegen. De agent stond volgens officier van justitie Roelof de Graaf voor de keuze om wel of niet in te grijpen.

Belager in been geschoten

"Hij heeft ervoor gekozen om het leven van de verdachte te redden", aldus De Graaf. Meteen nadat de agent had gespoten, viel de Drachtster hem aan. De man stak de agent meermaals met het mes in de rug. Toen de verdachte dreigend met een mes op de andere agent afkwam, schoot deze zijn belager in zijn been.

'Letterlijk en figuurlijk getekend'

De agent die is neergestoken heeft nog steeds pijnklachten. De man is volgens De Graaf "letterlijk en figuurlijk getekend". Behalve fysieke littekens heeft het incident ook psychisch sporen achtergelaten. De Graaf: "Hij zegt, ik ben een ander mens". De zaak wordt waarschijnlijk op 8 oktober inhoudelijk behandeld, het wachten is op een rapport van de reclassering.