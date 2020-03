Man neergeschoten door politie na aanval met mes

Publicatie: zo 01 maart 2020 22.01 uur

DRACHTEN - Een man is zondagavond door de politie neergeschoten nadat hij een agent te lijf ging met een mes. Deze agent werd even daarvoor aangevallen en neergestoken. Een andere agent schoot daarop de man neer.

De politie was bij een woning aan de Nachtegaalstraat in Drachten ter plaatse gekomen na een melding van huiselijk geweld. De getroffen politieagent werd in of bij de woning aangevallen met een mes waarop een andere agent de verdachte neergeschoten heeft.

De hulpverlening aan de politieman en de neergeschoten man kwam na het incident in volle gang. Voor zover bekend gaat het met de agent redelijk goed. Een ambulance kwam ter plaatse en de traumahelikopter kwam ter plaatse en landde bij het ziekenhuis in Drachten.

Over de toestand van de politieagent en de neergeschoten man is nog niets te zeggen, zo laat de politie weten.

