Uitreiking lintjes in Tytsjerksteradiel

Publicatie: vr 03 juli 2020 20.31 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte vrijdag aan zes inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding (lintje) uit. Het gaat om inwoners die jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan of een bijzonder prestatie hebben verricht. Deze inwoners worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Kruiskerk in Burgum.

Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland. Vanwege het coronavirus liep het dit jaar anders. Op 24 april werden de nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau, telefonisch verrast door burgemeester Jeroen Gebben met het goede nieuws. Zij ontvingen een oranje boeket bloemen thuis en kregen te horen dat de ceremoniële uitreiking later zou volgen.

De landelijke ceremoniële uitreiking was vandaag en vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma. De benoemde inwoners ontvingen op deze dag alsnog het lintje persoonlijk uit handen van de burgemeester. De lintjes werden door familieleden opgespeld.

De volgende inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn benoemd:

Johanna Sjoerdtje (Jo) de Vries-Hoekstra (83) uit Burgum

Haike van der Meulen (71) uit Noardburgum (tweelingbroers)

Harmen van der Meulen (71) uit Noardburgum

Aukje Miedema-Klomp (82) uit Hurdegaryp

Loltje van der Zee-van der Heide (70) uit Eastermar

Gjalt Benedictus (69) uit Garyp

