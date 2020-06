Rechter:maximaal vier runderen voor 76-jarige boer

Publicatie: ma 29 juni 2020 14.45 uur

LEEUWARDEN - Als een 76-jarige boer uit Nes (D.) de komende jaren niet meer dan vier runderen houdt op zijn boerderij, dan kan hij gewoon doorgaan met zijn bedrijf. Als er meer runderen worden aangetroffen, dan loopt de boer het risico dat zijn bedrijf een half jaar wordt stilgelegd. Dat was maandag de uitkomst van de rechtszaak tegen de boer bij de economische politierechter in Leeuwarden.

Runderen kreupel

De man was gedagvaard omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verschillende keren had geconstateerd dat het niet goed gesteld was met de hygiëne op de boerderij. In november 2018, in januari 2019 en in februari van dit jaar constateerden medewerkers van de NVWA dat sommige runderen geen droge ligplaats hadden, dat er een paar dieren kreupel waren en dat twee beesten niet tijdig geregistreerd waren.

“Een forse griep”

“Ik ben niet foutloos, maar ik doe mijn best”, zei de boer. Hij voegde eraan toe dat zijn koeien er wel gezond uitzagen. Dat het in 2019 was misgelopen, kwam doordat hij toen volgens zijn zeggen “een forse griep” had gehad. “Dan moet je iets regelen”, reageerde officier van justitie Siep Buist. Begin 2019 had de NVWA een klauwverzorger voor de boer geregeld, maar die bleef niet lang.

Wietplantage op boerderij

De man voelde zich geïntimideerd door de boer en wilde niet meer op de boerderij werken. “Ik heb gezegd dat ik dat zelf ook wel kon doen”, zei de boer. Hij is niet geheel onbekend bij justitie: in november 2018 kreeg hij een werkstraf omdat er op zijn boerderij een wietplantage was aangetroffen. Dat hij de veestapel had teruggebracht naar vier runderen noemde Buist “een heel verstandig besluit”.

Niet meer dan vier runderen

Buist eiste een boete van 4000 euro waarvan de helft voorwaardelijk plus een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf voor de duur van een half jaar als de boer in de proeftijd – de komende twee jaar – meer dan vier runderen houdt. “Gaat hij dat wel doen, dan gaat de tent dicht”, aldus Buist. Rechter Marc Brinksma maakte er 1000 euro van, plus 3000 voorwaardelijk. “Ik ga niet uit van slechte bedoelingen, ik denk dat het overmacht is geweest”, zei Brinksma. De rechter nam wel de voorwaardelijke stillegging van zes maanden over.