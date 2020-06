Rookwaar gestolen bij inbraak bij Albert Heijn

Publicatie: za 27 juni 2020 11.53 uur

SURHUISTERVEEN - Een partij rookwaar is in de nacht van maandag op dinsdag buitgemaakt bij een inbraak in de supermarkt Albert Heijn aan de Kolk in Surhuisterveen. De inbraak vond omstreeks 3.00 uur plaats.

De politie laat weten dat er een aanzienlijke schade werd aangericht. De politie is op zoek naar getuigen.