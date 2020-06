Campus Kollum uitgebreid: 110 leerlingen 'te veel'

Publicatie: vr 12 juni 2020 11.30 uur

KOLLUM - De Campus in Kollum trekt meer leerlingen dan verwacht. Dat blijkt uit een onverwacht grote groei van het aantal leerlingen. Er zijn 535 leerlingen ingeschreven terwijl het gebouw berekend is op 425.

Voor ongeveer 110 leerlingen worden nu ruimtes in en om het Campusgebouw ingericht. Het gaat om een tijdelijke oplossing. De gemeente beraadt zich met de schoolbesturen van OSG Piter Jelles !mpulse, CSG Lauwers College en de Stichting Campus Kollum op een permanente oplossing.

De Campus, die onderdak biedt aan dorpshuis De Colle, de Bibliotheek, OSG Piter Jelles !mpulse en het Lauwers College, groeit uit zijn voegen. Het onderwijsconcept van !mpulse OSG Piter Jelles en het gepersonaliseerd onderwijs van CSG Lauwers College trekken veel nieuwe leerlingen. Ook geeft de mooie nieuwe school, met al haar faciliteiten, een extra stimulans voor een schoolkeuze voor de Campus Kollum. Daarmee heeft het een aanzuigende werking op leerlingen uit de regio. Tenslotte heeft de aangekondigde sluiting van De Saad in Damwâld ook gezorgd voor een flink aantal extra leerlingen.

De verwachting is dat het aantal leerlingen in 2021 verder zal stijgen. Een mooie opsteker voor het voortgezet onderwijs in Kollum. Maar het bezorgt de schoolbesturen en de gemeente wel de nodige hoofdbrekens. De gemeente is samen met het bestuur van de Campus op zoek gegaan naar een korte termijn oplossing. Het bestuur van de Campus heeft het meeste vertrouwen in de oplossing om in- en om het gebouw van de Campus te zorgen voor voldoende extra tijdelijke ruimte.

Erie Dam, voorzitter van Stichting Campus Kollum: “We zijn erg content met de gekozen oplossing ”. Deze oplossing is wel tijdelijk. De gemeente, het bestuur van de Campus en de schoolbesturen gaan samen werken aan een permanente oplossing.

Op 24 juni aanstaande wordt dit onderwerp behandeld door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.