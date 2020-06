Smallingerland moet leiden in energietransitie

Publicatie: wo 03 juni 2020 20.50 uur

DRACHTEN - Smallingerland moet vooroplopen in de overstap van gas naar duurzame energie. Met het huidige beleid halen we de doelstellingen niet. Een omslag in het denken is broodnodig. D66-raadslid Roy Postma was tijdens de raadsvergadering dinsdagavond onomwonden in zijn standpunt. Hij kreeg onder andere Groen Links aan zijn zijde, maar niet alle partijen deelden zijn mening.

"De hele gemeente moet zo snel mogelijk energieneutraal. Elke wijk, elk dorp moet meedoen, maar die ambitie zien we niet in de provinciale plannen terug", constateerde Postma, die reageerde op de de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân), een onderdeel van een landelijke plannen. Gemeenten, provincies, waterschappen werken samen met netbeheerders, bedrijven en andere organisaties om de productie van duurzame elektriciteit op land te realiseren.

Ook de fractie van Groen Links had veel liever een grote stap gemaakt, zoals woordvoerder Peter Lesterhuis verwoordde. "Dit is een plan zonder ambitie. Het scoort wat ons betreft een mager zesje. Smallingerland moet inspelen op de vraag uit de samenleving en toewerken naar een verdienmodel voor burgers en ondernemers."

FNP’er Durk Oosterhof waarschuwde voor te veel ambitie. Met name de milieugevolgen van alternatieve vormen van energie baren hem zorgen. Hij noemde als voorbeeld biogas, dat niet zo groen is als het lijkt, en de zonnepanelen,die na afloop van hun levensduur een risico voor he milieu kunnen vormen.

Wethouder Piet de Ruiter noemde het provinciale plan reëel. "We hadden een uiterst ambitieuze versie kunnen maken, maar die moet je wel waarmaken." Hij zegde de raadsleden toe om nog voor de zomer met ze in gesprek te gaan, de ideeën van de inwoners van de gemeente Smallingerland mee te nemen en dan na de zomer aan de slag te gaan. Buurtcoaches gaan dan op stap en adviseren inwoners over hun mogelijkheden voor energiebesparing, er komt een voorlichtingskrant, bewoners kunnen een energiescan van hun woning laten maken en met behulp van een warmtecamera zien waar hun woning energie lekt.