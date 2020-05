Woningbrand geblust in DamwÃ¢ld

Woningbrand geblust in Damwâld

Publicatie: do 28 mei 2020 16.15 uur

DAMWâLD - De brandweer moest donderdagmiddag met meerdere eenheden uitrukken voor een woningbrand aan de Theunissenwei in Damwâld. De bewoners zouden niet thuis zijn geweest en de brand zou zijn ontstaan op of onder het dak.

De brandweer van Damwâld en Dokkum zijn ter plaatse gekomen om het vuur te doven. De brand woedde in/bij de zonne-collectoren op het dak en de boiler op zolder. Of de brand hier ook is ontstaan, kan de brandweer niet 100% bevestigen. Mogelijk is er een andere oorzaak.

De brandweer werd vanaf 15.25 uur gealarmeerd. Met de hoogwerker uit Dokkum kon de brand in de zonne-collectoren en onder de dakpannen redelijk goed worden bestreden. Ook werd er vanuit binnen geblust.