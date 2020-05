Verwarde man stak eigen auto in brand

Publicatie: vr 15 mei 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - De auto die op 4 augustus 2018 afbrandde op de loswal van de Burgumerdaam in Burgum, is door de eigenaar zelf in brand gestoken. Even eerder was de man op de Schoolstraat tegen een paal gereden. Vrijdag moest hij zich voor de rechter verantwoorden. Het bleek dat het destijds niet goed ging met de 43-jarige verdachte, toen woonachtig in Burgum, inmiddels is hij verhuisd naar een ander dorp.

Hond doodgereden

De man had zijn alcoholprobleem al jaren achter zich gelaten, maar in die periode had hij een terugval. Het had alles te maken fysieke problemen en met het overlijden van zijn hond, die was vlak daarvoor doodgereden. Hij was aanvankelijk van plan om de auto in brand te steken bij de plek waar hij tegen de paal aan was gereden. Dat was op een schoolplein. Nadat kinderen hem erop wezen dat dat niet echt een geschikte plaats was om de auto in de fik te steken, was hij naar de loswal gereden.

Oud feit

Inmiddels gaat het weer goed met de verdachte. Ook de reclassering was tevreden en constateerde dat hij zijn leven weer op orde heeft. Mede omdat het feit bijna twee jaar oud was, eiste officier van justitie Tjerk Buma een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De rechter ging daarin mee. De man heeft (nog) niks van de gemeente Tytsjerksteradiel gehoord. De beschadigde paal en het vernielde wegdek zou een schadepost van bijna 7000 euro hebben opgeleverd.