Politie in actie vanwege vechtpartij in AZC

Publicatie: ma 27 april 2020 22.51 uur

DRACHTEN - In het asielzoekerscentrum van Drachten is maandagavond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Meer dan vijftien politie-eenheden kwamen ter plaatse.

De vechtpartij is waarschijnlijk ontstaan na een incident eerder op de dag. De vechtersbazen zijn door de politie uit elkaar gehaald. Eén persoon is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

Eén persoon raakte lichtgewond bij de vechtpartij en is naar de dokterswacht gebracht. De politie heeft met de beveiligingscamera beelden bekeken om te zien wie de daders waren. Nadat de politie de camerabeelden had bekeken, hebben ze met vier zoekploegen de panden doorzocht om de dader te vinden. In totaal kwamen er 22 politie eenheden ter plaatse voor dit incident.

