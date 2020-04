Geldkistje van 93-jarige in water gevonden

Publicatie: zo 12 april 2020 16.51 uur

DRACHTEN - Een jongen heeft tijdens het zwemmen bij toeval een gestolen geldkistje met persoonlijke papieren gevonden. Dat maakte de politie zondag bekend. Dit gebeurde vrijdag in een water bij Drachten. Bij nader onderzoek bleek dat het geldkistje was weggenomen bij de overval op een 93-jarige vrouw in haar woning in Drachten.

De overval vond plaats op maandag 21 oktober 2019. Dinsdag werd er aandacht besteed aan deze zaak in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De jongen overhandigde het kistje aan de politie. Het geldkistje wordt op sporen onderzocht. Het onderzoek naar de dader(s) is nog in volle gang.