Een update van OkÃ©-PC IT uit Burgum / Dokkum

Een update van Oké-PC IT uit Burgum / Dokkum

Publicatie: wo 25 maart 2020 10.52 uur

BURGUM - De coronacrisis houdt ons allemaal in de greep maar veel werk moet doorgaan. Bij Oké-PC IT zorgt men in Friesland voor de apparatuur en verbinding.

De winkels in Burgum en Dokkum blijven open met uiteraard de afstandsregel. "En we bezorgen bestellingen voor wie de deur niet uit wil" zo laat Ronald Zijlstra van het computerbedrijf weten. "En dit is misschien wel dé tijd voor groot onderhoud aan pc's en netwerk."

Hoewel er minder handel uit Azië levert het Oké-PC IT tot nu toe weinig grote problemen op. De wachttijd voor reparaties aan pc/laptop is ongewijzigd en het bedrijf levert een gratis smartphone cleaning kit met microvezeldoekje voor alle klanten.

De afgelopen weken heeft Oké-PC IT voor veel bedrijven (massaal) thuiswerken ingeregeld zodat ook in de regio veilig gewerkt kan worden op afstand. Ook is het mogelijk om te bellen via internet met VoIP, de mobiel werkt dan ook gewoon. Videobellen met groepen zonder account is gratis te organiseren via https://skilje.okepc.nl

Technische support:

- e-mail info@okepc.nl

- telefoon 0511-200200

- whatsapp 0511-200200

Adressen winkels:

- Burgum: Westersingel 49A

- Dokkum: Aalsumerpoort 10

Openingstijden winkels:

- ma-vr 09-18

- za 09-17

"We wensen iedereen veel voorspoed en gezondheid!"