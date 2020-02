Getrouwd stel mishandelt ontuchtpleger: werkstraf

Publicatie: vr 21 februari 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - Ze waren ooit een echtpaar, die jaren zijn voorbij. Maar ze moesten zich ruim twee jaar na dato nog wel verantwoorden voor een incident dat plaatsvond in de tijd dat ze nog het bed deelden. Een 37-jarige inwoonster van Hallum en een 42-jarige Leeuwarder zaten donderdag tegenover politierechter Klaas Bunk omdat ze in de vroege uren van 25 februari 2018 op de Nieuwestad in Leeuwarden een man zouden hebben mishandeld.

Telefoon in de gracht gemikt

Zowel de vrouw als haar ex-echtgenoot werd verweten dat ze de man hadden omgeduwd, geslagen en getrapt. De Leeuwarder zou bovendien de telefoon van de andere man in de gracht hebben gemikt. Ze waren eerst bij een concert in de Neushoorn geweest, daarna hadden ze een café in de Doelesteeg bezocht. In de vroege ochtend kwamen ze een oude bekende tegen, die ze nog kenden als mede-bezoeker van een ander Leeuwarder café: een toen 34-jarige man uit Akkrum, die een paar weken eerder – op 2 februari 2018 – door de rechtbank in Leeuwarden was veroordeeld in een ontuchtzaak.

‘Met kinderen gerotzooid’

De man, hij woonde eerst ook in Leeuwarden, had acht maanden cel gekregen omdat hij als oppas een driejarig jongetje seksueel had misbruikt. In een tweede zaak was hij vrijgesproken. Het stel had niet verwacht de man in het uitgaansleven van Leeuwarden tegen te komen. ‘Iedereen in Leeuwarden weet dat hij met kinderen heeft gerotzooid’, zei de mannelijke verdachte. ‘Ik wilde met hem praten over de zaak. Ik vroeg hem of hij iets gedaan heeft met kinderen’. De andere partij had geen trek in een gesprek. Geen wonder, vond Bunk: ‘Om 5 uur ‘s nachts ga je dit soort vragen stellen?’ De Leeuwarder antwoordde dat zijn eigen kinderen te maken hebben gehad met ontucht.

Niet alles te zien op camerabeelden

De Akkrumer zou de vrouw tegen de grond hebben gewerkt. Ze zei zelf dat ze de boel probeerde te sussen. ‘Ik zag dat het fysiek werd, ik probeerde ze uit elkaar te halen’. Volgens haar werd ze pootje gelicht en belandde ze op de rug op de grond. De Akkrumer zou bovenop haar zijn gedoken. Er waren camerabeelden van het voorval. De camera’s hadden lang niet alles vastgelegd, maar Bunk meende wel gezien te hebben dat de vrouw de Akkrumer meerdere malen had geslagen.

Acht horecabiertjes

Officier van justitie Leonie Lübbers stelde dat de Leeuwarder al meteen had uitgehaald. Ook de vrouw zou volgens de officier het slachtoffer diverse keren hebben geslagen. Dat bestreden de verdachten. ‘Ik ben geen agressor geweest’, zei de Hallumse. Haar ex-echtgenoot: ‘Ik ben geen vechtersbaas’. Hij bestreed dat hij teveel op had. ‘Ik had acht horecabiertjes op, daar word je niet dronken van’. Lübbers concludeerde dat de agressie kwam vanuit de hoek van de verdachten. ‘Zij hebben die man gewoon mishandeld’. De officier kon niet bewijzen dat de Leeuwarder de telefoon van het slachtoffer in het water van de Nieuwestad had gegooid. ‘Dat is niet op de beelden te zien’. Op dat punt moest vrijspraak volgen.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Voor wat de mishandeling betrof was het voor Lübbers een gevalletje van gelijke monniken, gelijke kappen: zij eiste voor beide verdachten een werkstraf van 60 uur. De rechter nam de eis over. Bunk stipte nog maar eens aan dat het niet handig was om iemand op zo’n laat tijdstip aan te spreken op zijn gedrag. ‘Om dat met acht biertjes op aan het einde van de nacht nog eens te doen, ik weet niet of dat verstandig is’. De schadeclaim van het slachtoffer werd deels toegewezen. Vanwege de vrijspraak voor het wegmaken ervan kreeg de man de kosten van de telefoon – 192 euro – niet vergoed. Hij krijgt wel 250 euro smartengeld van de verdachten.