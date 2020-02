Man (62) zwaait met geslachtsdeel: boete

Publicatie: za 01 februari 2020 08.00 uur

LEEUWARDEN - Een 62-jarige inwoner van Wijnjewoude is er heilig van overtuigd dat er vanuit verschillende kanten een complot tegen hem wordt gesmeed. De man denkt dat niet alleen zijn buren het op hem hebben voorzien, ook verschillende overheidsinstanties zoals het Openbaar Ministerie proberen hem het leven zuur te maken. Dat zei hij vrijdag tegen politierechter Bert Dölle.

Valse aangifte

De buren hadden in de optiek van de Wijnjewoudster valse aangifte gedaan van een zedendelict. De man zou begin mei vorig jaar met zijn geslachtsdeel uit de broek op de oprit van zijn woning hebben gestaan. De man zou zijn piemel met beide handen hebben vastgehad en ermee gezwaaid hebben. ‘Dit valt in de categorie zwartsprekerij’, reageerde de verdachte. ‘Ik ben uit de tent gelokt, er wordt mij een delict aangesmeerd’.

Piemel laten zien

Volgens hem was er sprake van een verzonnen aangifte. ‘Ik vind dit zo gemeen’. De aangifte was gedaan door familieleden die bij de overburen op bezoek waren. De verdachte zou het stel eerst al hebben aangesproken omdat ze de auto voor zijn woning hadden geparkeerd. De auto werd verplaatst. Toen het stel weer wegging en hun dochtertje in de maxicosi op de achterbank wilde zetten, zou de verdachte zijn piemel hebben laten zien.

Trap tegen schutting

Volgens de Wijnjewoudster had de man die bij de buren op bezoek was, een trap tegen zijn schutting gegeven. Hij zou wel naar buiten zijn gelopen, maar vervolgens was hij naar binnen gegaan. ‘Ik heb nog even gezwaaid’, zei de verdachte. De verklaringen waren toch redelijk gedetailleerd, constateerde de rechter. ‘Ze steunen elkaar op onderdelen’. De Wijnjewoudster haalde er een zaak van vorig jaar bij, waarin hem ook onrecht zou zijn aangedaan.

Beledigende teksten

Bijna exact een jaar geleden, op 1 februari 2019, moest hij ook voor de rechter verschijnen omdat hij beledigende teksten over zijn overbuurvrouw op zijn eigen raam had gekalkt. Hij had geschreven dat de buurvrouw een dief was. Hij beschuldigde de vrouw ervan dat zij een vlag van hem had gestolen. Hij kreeg destijds van de rechter een boete van 400 euro plus 400 euro voorwaardelijk. Van die zaak is hij in hoger beroep gegaan.

Van kwaad tot erger

Officier van justitie Ger Strootker zag geen aanleiding om aan de aangiftes te twijfelen. ‘De verklaring van de verdachte vind ik minder geloofwaardig’, stelde de officier. Hij kon niet bedenken waarom de getuigen het doen van een valse aangifte zouden riskeren. Strootker maakte zich zorgen om de verdachte. ‘Ik hoop dat het in de buurt niet van kwaad tot erger wordt’. De rechter legde een boete van 250 euro op, conform de eis.