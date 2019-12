Motoragent gewond na verkeersongeval

Publicatie: do 12 december 2019 11.52 uur

NIJ BEETS - Op de kruising Domela Nieuwenhuisweg met de Blauwe Kampwei in Nijbeets zijn een politiemotor en een personenauto met elkaar in botsing gekomen.

De automobilist zag bij het afslaan een motoragent die de automobilist inhaalde over het hoofd, een aanrijding was het gevolg. De motor schoof door de aanrijding enkele meters door.

De motoragent raakte lichtgewond en is gecontroleerd in de ter plaatse gekomen ambulance, vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. De verkeersongevallenanalyse van de politie is ter plaatse gekomen en heeft het ongeval in beeld gebracht.

De motor van de politieagent is geborgen door een bergingsbedrijf. De personenauto kon zijn weg vervolgen.

