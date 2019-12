Stoeptegelinbreker gepakt voor inbraak

Publicatie: do 12 december 2019 08.56 uur

SURHUISTERVEEN - Een 34-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is op zondag aangehouden als verdachte van een inbraak op een horecagelegenheid aan De Kolk in Surhuisterveen op 10 maart van dit jaar.

Een getuige zag hoe de inbreker met een stoeptegel zichzelf binnenliet. De inbreker liet zich echter niet zomaar grijpen en gaf de getuige een klap tegen zijn hoofd. De man viel door de klap op de grond en de inbreker wist te ontsnappen.

Er werd niets meegenomen, maar de verdachte was wel vastgelegd op bewakingscamera's. Hij werd later herkend, onder meer dankzij getoonde beelden in Opsporing Verzocht. Die informatie kwam anoniem bij de politie binnen. Het dossier is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie en de verdachte moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.