Gaskraan gaat open, regio krijgt 60 miljoen euro

Publicatie: di 10 december 2019 10.42 uur

TERNAARD - Het gasveld van Ternaard wordt de komende tijd gebruikt om 4 tot 7 miljard kuub gas te winnen. De NAM geeft de komende tien jaar 60 miljoen euro aan de regio ter compensatie.

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) maakten het nieuws via een persbericht bekend.

Een Gebiedsfonds moet de 60 miljoen euro gaan beheren. Het Gebiedsfonds wordt opgericht als na de start van de proefboring blijkt dat een economische verantwoorde winning van dit veld mogelijk is. Ook worden er metingen verricht van mogelijke effecten van de gaswinning. In het persbericht wordt het woord aardbeving niet genoemd maar in de provincie Groningen was dat één van de effecten van de gaswinning aldaar.

Het is voor het eerst in Nederland dat opbrengsten uit nieuwe gaswinning beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen in het omringende gebied.

Burgemeester Hayo Apotheker: "Het Omgevingsproces hebben wij altijd los gezien van ons standpunt over gaswinning, wij waren, zijn en blijven tegen de gaswinning bij Ternaard. We begrijpen ook dat alleen de minister daar beslissingen over neemt."