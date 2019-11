Geslachte kolganzen gedumpt in Ryptsjerksterpolder

Publicatie: do 28 november 2019 17.00 uur

RYPTSJERK - Een partij geslachte kolganzen is woensdag aangetroffen in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. De polder aan de Westerdijk staat in de winter altijd bekend als de plek waar na enkele nachten vorst al geschaatst kan worden.

Een medewerker van de gemeente Tytsjerksteradiel vond de kolganzen. Het gaat om ongeveer 25 stuks waarvan de borststukken eruit gesneden waren. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden. De zaak is in onderzoek.