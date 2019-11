Echtpaar Feenstra-van Hijum 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 18 november 2019 13.22 uur

DAMWâLD - Echtpaar Feenstra-van Hijum 65 jaar getrouwd

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel bracht maandag een bezoek aan het echtpaar Feenstra-van Hijum in Damwâld. Het echtpaar is 65 jaar getrouwd. Burgemeester Agricola bracht namens de gemeente de felicitaties over.

De heer Feenstra werd 88 jaar geleden geboren in Noardburgum en zijn vrouw 83 jaar geleden in Ferwert. De heer Feenstra was rietdekker en raakte wegens zijn gezondheid uit het werk toen hij 53 jaar was.

Het echtpaar woont inmiddels alweer 28 jaar aan de Nij Tjaerda en doen nog alles samen waaronder - met veel plezier -legpuzzels maken. Het echtpaar kreeg vier kinderen en heeft 11 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

