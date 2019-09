Onmin over dorpshuis: 'vuile was' buiten gehangen

Publicatie: di 17 september 2019 09.42 uur

FEANWâLDEN - Een twintigtal Feanwâldsters hebben maandagavond het hele dorp volgehangen met 'vuile was'. De actie is om aandacht te vragen voor de situatie rond het nieuwe multifunctioneel centrum in Feanwâlden. De mensen voelen zich in hun hemd gezet.

De plannen voor het centrum, MynSkip, bestaan al jaren maar staan steeds meer onder druk omdat de gemeente Dantumadiel een fors tekort heeft op de begroting. De gemeente wil het toegezegde miljoen nu heroverwegen. Het oude dorpshuis wordt momenteel nog gebruikt maar dat wordt volgend jaar gesloten. Het dorp wil dat de gemeente zorgt voor een oplossing.

