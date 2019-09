Tweede dame geplaatst op dijk bij Holwerd

Publicatie: ma 16 september 2019 18.30 uur

HOLWERD - Nadat in december van vorig jaar de dikke dame op de dijk bij Holwerd werd geplaatst was het maandag tijd voor de dunne. De beide beelden zijn gemaakt door de Drachtster kunstenaar Jan Ketelaar. De twee beelden samen heten Wachten op hoog water.

Klaargemaakt voor transport

Op vrijdag 30 augustus verliet het tweede beeld de werkplaats van Jan Ketelaar in de Sluisfabriek in Drachten. Vervolgens is deze in Leeuwarden klaargemaakt voor de plaatsing bovenop de dijk. Maandagmiddag kwam de dame liggend op een vrachtwagen aan op de dijk.

Afsluiting van tijdperk

De plaatsing van het beeld is voor Ketelaar de afsluiting van een tijdperk. Zo'n tien jaar geleden begon hij met het eerste beeld. Na jaren hard gewerkt te hebben is Wachten op hoog water nu eindelijk af.

Contrast en balans

Ketelaar wil met zijn beelden mensen samenbrengen, maar ook aanzetten tot nadenken over de contrasten in de wereld. Net zoals de beelden van de Drachtster ook contrastvol zijn, een dikke en een dunne dame. Een zoektocht naar balans en uitwisseling, daar draait het volgens Ketelaar om.

"Blijdschap en verdriet tegelijk"

Al die tijd had de kunstenaar een even eenvoudig als ontroerend beeld voor ogen: "Eén iemand die helemaal alleen naar het beeld op de dijk loopt, beide vrouwen bij de hand neemt, over het water kijkt en huilt; van blijdschap en verdriet tegelijk." En vanaf maandag is dat dus mogelijk, bovenop de dijk bij Holwerd.

