Dunne dame van Jan Ketelaar is onderweg

Publicatie: za 31 augustus 2019 11.30 uur

DRACHTEN - In december van vorig jaar werd het eerste beeld van Jan Ketelaar geplaatst op de dijk bij Holwerd. Afgelopen vrijdag verliet het tweede beeld de werkplaats van Ketelaar. Eerst op weg naar Leeuwarden, waar de dunne dame klaargemaakt gaat worden voor plaatsing op de dijk.

Wachten op hoog water

Dit tweede beeld is onderdeel van het werk Wachten op hoog water. De eerder geplaatste dikke vrouw staat voor de welvaart. Deze dunne dame staat voor honger en armoede. Met dit contrast wil Ketelaar de bezoeker aan het denken zetten.

Liefdevol afscheid

In zijn werkplaats in de Sluisfabriek in Drachten kwamen vrijdagochtend een aantal belangstellenden rond half 9 's morgens kijken. Ze zagen hoe de dame voorzichtig op een vrachtwagen werd geladen. Liefdevol plaatste Ketelaar nog kussentjes onder de billen en het hoofd van het beeld.

Verwondering

De Drachtster kunstenaar heeft zichzelf verwonderd, zo sprak hij. Hij is trots op wat hij heeft bereikt. Maandag 16 september zal het project helemaal afgerond worden met de plaatsing van het beeld op de dijk bij Holwerd.

